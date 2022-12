Albisola: Babbo Natale incontra "Osvaldo", i simpatici coniglietti di piazza Dante

La notte più magica dell’anno si sta avvicinando e ad Albisola Superiore si susseguono gli eventi natalizi, a cura dell’Assessorato alla Cultura: venerdì 16, alle ore 16.30, Babbo Natale in persona arriverà in piazza Dante per ricevere le letterine dei bimbi, in un clima di gioia e festa Ma le sorprese non finiscono qui, perché nell’occasione Babbo Natale incontrerà l’artista Paolo Pastorino, che con i suoi Osvaldo in ceramica ha contribuito al restyling di piazza Dante.

Paolo Pastorino, savonese, classe 1974, figlio d'arte di madre pittrice, padre ceramista e zia insegnante di arte figurativa si plasma nella fabbrica di ceramiche d'arte di famiglia ad Albisola Superiore dove fin da piccolo a modo di frequentare, con passione e voglia insaziabile di imparare, gli artisti che il padre ospita nella fabbrica (Antonio Saba Telli, Antonio Siri, Mario Rossello, Giorgio Laveri, Aldo Pagliaro, Luigi Valerisce, Paolo Anselmo, Eliseo Salino, Carlos Carlè, Giorgio Venturino solo per citarne alcuni).

Da tempo l’artista è impegnato nel realizzare e diffondere la sua arte a livello internazionale e con uno sguardo alle nuove correnti artistiche. In piazza Dante Paolo Pastorino andrà ad installare gli Osvaldo, i simpatici coniglietti di grandi dimensioni di fascino urban art, che saranno posizionati sulle aiuole adiacenti alla fontana della piazza. Nell’arte di Pastorino c’è un progetto tutto suo dal nome “Urbantoi”, unione di due movimenti artistici, da una parte l’Urban Art che segue a braccetto la Street Art e dall’altra l’innovativa “Toy Art” nata in Giappone, diffusa in America e Francia per approdare in Italia. Un pomeriggio di festa, che saprà coinvolgere e divertire grandi e piccini.