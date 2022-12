Elezioni presidente della Provincia, Savona in Azione e Iv: “Necessaria una figura trasversale per una gestione non politicizzata”

"Il 9 gennaio si terranno le elezioni del presidente della Provincia di Savona, in cui sono chiamati a votare i sindaci e i consiglieri comunali dei 69 comuni della Provincia. Questo appuntamento elettorale segna un momento importante, in cui è necessario scegliere se farsi guidare dalla strategia politica o da una volontà di rilanciare questo ente nell’interesse dei territori. La Provincia, il cui ruolo è stato ridimensionato da anni, può riscoprire la propria importanza politica nel riconoscersi come la casa dei Comuni. Questa espressione sta a indicare la necessità di un organo amministrativo al di sopra dei Comuni che agevoli il dialogo tra questi e porti avanti temi cruciali per la Provincia". Ad affermarlo lo staff di Savona in Azione e Italia Viva Savona.

"In particolare, in un territorio come il nostro nel quale di 69 comuni la maggior parte ha una popolazione al di sotto dei 5000 abitanti, la Provincia può e deve ricoprire il ruolo di guida per aiutare i Comuni nel reperimento fondi, nel coordinamento di progetti di area vasta e nello scambio di buone pratiche proseguono -. Nel fare da tramite tra Regione e Comuni, la Provincia non può ostacolare lo sviluppo di progetti, ma deve farsi portavoce dei problemi per far sentire il peso di un territorio che mai come oggi ha sofferto di una così scarsa rappresentanza in Parlamento".

"La Provincia, il suo presidente e i suoi consiglieri devono agire nell’interesse comune al di sopra dei propri orientamenti politici che rischiano di rallentare processi in corso o non ancora avviati. Tra questi, ora vediamo la conclusione di un lungo processo che ha portato all’affidamento in house del trasporto pubblico locale savonese, non senza difficoltà, nonostante la direzione da seguire fosse segnata da tempo".

"Il Terzo Polo - spiegano -, che in Provincia di Savona esprime un consigliere provinciale e diversi consiglieri comunali, rivendica il ruolo di coordinamento che deve essere svolto dal presidente dell’ente di secondo livello, prestando attenzione alle sensibilità dei Sindaci, con i quali serve un confronto continuo sui temi".

"Condividiamo anche l’appello del presidente dell’Unione degli Industriali Berlangieri sulla necessità di convergere su una figura trasversale, che sappia unire e gestire le sfide della Provincia in maniera non politicizzata. Solo operando in maniera coesa, attraverso un dialogo costruttivo, si potrà garantire il raggiungimento di obiettivi comuni in un territorio frammentato, per far fronte alle sfide attuali dai rifiuti, alle infrastrutture, all’acqua", concludono.