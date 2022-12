Vigili del fuoco mobilitati nella mattinata odierna a Cisano sul Neva. L'allarme è stato lanciato in via Pineta, zona Cenesi, per incendio tetto. La centrala operativa del 112 ha mobilitato anche i sanitari.

Secondo quanto riferito, una persona, pare una donna anziana, è rimasta intossicata dal fumo inalato: è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le cause sono ancora in via di accertamento.