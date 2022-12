Paura a Bormida per un incendio casa. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio odierno e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quando riferito le fiamme sarebbero divampate da una legnaia situata all'interno dell'abitazione situata in via Piano Sottano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari. Nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche. Le cause sono ancora in via accertamento.