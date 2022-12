"Parcheggi rosa", dal Ministero delle Infrastrutture fondi a Borghetto, Cairo e Quiliano

Ci sono anche tre Comuni savonesi tra gli oltre 700 di tutta Italia per i quali il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha approvato la richiesta di fondi per la realizzazione di "parcheggi rosa".

L'ok ai contributi per la messa in opera degli stalli di sosta riservati alle donne in gravidanza o ai genitori con a bordo figli con meno di due anni di età è arrivato per Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte e Quiliano.

Nel caso del comune valbormidese, che nello scorso agosto aveva approvato una delibera di giunta dedicata per istituire undici stalli dedicati in aree vicine a servizi particolarmente necessari alla tipologia di utenti a cui i parcheggi sono destinati, lo stanziamento è di 5.500 euro.

Nel caso del comune Borghettino invece i posteggi sono due, per cui l'importo è inferiore a quello precedente e corrisponde a 1.500 euro. Così come per Quiliano.