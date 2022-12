Borghetto, fermato con 12 dosi di cocaina dai Carabinieri: arrestato un 45enne

Fermato dai carabinieri di Borghetto S. Spirito, è stato trovato in possesso di dodici dosi di cocaina pronte per la vendita: arrestato un 45enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, di origine marocchina, è stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione, con divieto di dimora nei comuni di Albenga, Borghetto e Ceriale.

E' accaduto ieri pomeriggio, 21 dicembre, poco dopo le 13, quando una pattuglia della stazione carabinieri di Borghetto S. Spirito, nel transitare in via Aurelia, notava l’uomo, conosciuto dalle forze dell’ordine, imboccare con la propria autovettura, via Monviso di Ceriale, una zona isolata e residenziale che in questo periodo dell’anno è scarsamente abitata.

La manovra ha insospettito i militari e, dopo aver seguito l’autovettura a distanza, hanno deciso di procedere al controllo dell’uomo, proprio mentre stava risalendo in macchina, dopo aver fatto una breve sosta in un parcheggio isolato ai limiti della boscaglia.

Vedendo sopraggiungere la pattuglia l’uomo ha gettato un contenitore tra la vegetazione, gesto che, per quanto rapido, non è passato inosservato agli occhi attenti dei militari. I Carabinieri hanno infatti recuperato quanto gettato dal conducente, risultato contenere 12 dosi già confezionate di cocaina pronte per la vendita, del peso complessivo di circa 8,5 grammi.

Alla luce delle risultanze emerse, l’uomo è stato dichiarato in arresto e ristretto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona che questa mattina, all’esito dell’udienza di convalida e rito direttissimo, lo ha condannato alla pena di 1 anno di reclusione, con divieto di dimora nei comuni di Albenga, Borghetto e Ceriale.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’ Autorità Giudiziaria.