A Verezzi ritornano i presepi realizzati tra le quattro borgate

A Verezzi ritorna l’atteso appuntamento con i presepi realizzati tra le quattro borgate. L’evento si terrà dal 24 dicembre al 6 gennaio. I verezzini, i commercianti, i ristoratori e le strutture ricettive allestiranno presepi di ogni tipologia e dimensione, in base alla propria fantasia e all’esperienza delle edizioni passate. Come ogni anno saranno realizzati presepi tradizionali, modernissimi e stilizzati, con lana, zucche, legnetti, gesso, pietre, vetro ed altri materiali. L’obiettivo è affascinare e stupire i visitatori facendogli scoprire gli angoli più suggestivi di uno dei borghi più belli d’Italia.

Presepi a Verezzi tutte le quattro borgate: Poggio, Piazza, Roccaro e Crosa. Il successo dell’iniziativa è dovuto alla collaborazione di tutti, alla volontà di ciascuno di fare del proprio meglio per offrire ai numerosissimi visitatori un motivo in più per recarsi in uno tra i più incantevoli borghi della Liguria.

L’unione fa la forza: ogni verezzino ama il proprio paese e sente suo l’evento, lo ha fatto proprio. Ed il merito è di tutti.

A partire dal 24 dicembre, gli ospiti del nostro borgo potranno anche partecipare al contest fotografico, inviando la propria foto di Verezzi, raffigurando un presepe, che verrà messa in gara sui nostri profili social.

Gli organizzatori sono l’Associazione Vivere Verezzi, con la preziosa collaborazione della Società di Mutuo Soccorso e con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi.

L’inaugurazione è prevista sabato 24 dicembre alle ore 18.00 per festeggiare insieme l’inizio di questa manifestazione insieme al gruppo musicale “Gli Armugnak” che ci coinvolgeranno con la musica tradizionale natalizia.

Quest’anno, nella mostra presso la sede di Vivere Verezzi, con ingresso da Piazza Sant’Agostino, saranno esposte fotografie di Walter Nesti raffiguranti i presepi realizzati durante la prima edizione di “Presepi a Verezzi”. Nella sala sarà anche visibile una collezione di presepi tradizionali e realizzati con materiale particolare, messi a disposizioni da alcuni verezzini e da AIB Protezione Civile Borgio Verezzi. Ingresso libero, aperta il 27, 30, 31 dicembre e 5 e 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00.

In piazza Sant’Agostino sarà allestito il tradizionale presepe a grandezza naturale realizzato nel colore della pietra di Verezzi. La Società di Mutuo Soccorso allestirà un grande presepe in Piazza Gramsci, come benvenuto per il pubblico.

Per la notte della vigilia di Natale, Vivere Verezzi organizza la tradizionale fiaccolata accompagnati dal gruppo “Gli Armugnak”, con partenza da Piazza Sant’Agostino alle ore 22.00 ed arrivo alla Chiesa di San Martino. A seguire, alle ore 23.00 celebrazione della Santa Messa.

Domenica 30 dicembre alle ore 17.00, in Sant’Agostino è in programma il concerto Gospel eseguito dal Coro “Spirituals&Folk” di Genova, a cura del comune di Borgio Verezzi.

Non manca un appuntamento speciale per i più piccini: il 6 gennaio con la festa della befana alle ore 14.30. Animazione e doni per bambini a cura della Società di Mutuo Soccorso. Durante la festa si svolgerà anche la premiazione dei vincitori del contest fotografico.

Tutti gli eventi che fanno parte del programma sono gratuiti.