Frana a San Bernardo in Valle, il semaforo verrà rimosso a marzo 2023

Entro il mese di marzo i residenti del Santuario potranno finalmente vedere rimosso il semaforo posizionato nell'ottobre del 2019.

Sono stati infatti consegnati i lavori per la sistemazione della frana avvenuta sulla Sp 12 in località San Bernardo in Valle. Da più di tre anni gli abitanti devono far fronte ad un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico, ed entro 90 giorni dovrebbe tornare alla normalità la viabilità.

L'obiettivo ovviamente è ultimare, anche meteo permettendo, i lavori prima della processione del 18 marzo.

La provinciale venne interessata da un importante movimento franoso a monte della viabilità provinciale, conseguenza anche di una già riconosciuta situazione di instabilità pregressa particolarmente importante.

Nell'immediatezza dell'evento la Provincia di Savona aveva attuato tutte le misure per la salvaguardia dell'incolumità pubblica istituendo la limitazione alla circolazione stradale e avviando un primo lotto di lavori in regime di somma urgenza, ponendo anche un sistema di monitoraggio per verificare costantemente lo stato del movimento franoso.

L'esito del monitoraggio mise in evidenza la crescente tendenza all'aggravamento dell'instabilità del versante e per quel motivo la Provincia insieme al comune ritenne necessario chiedere l'intervento di Regione Liguria per reperire le risorse per un secondo lotto di lavori da effettuarsi per il definitivo consolidamento dell'area.