Locale inagibile, la Grancasa di Cairo verso la chiusura. I lavoratori non ci stanno: "Siamo persone non numeri"

"Siamo persone non numeri". Questa mattina i lavoratori della Grancasa di Cairo Montenotte hanno messo in campo una dimostrazione contro la decisione da parte dell'azienda di chiudere il punto vendita situato in corso Brigate Partigiane, pare entro la fine di quest'anno.

Tale provvedimento sarebbe stato comunicato a seguito di un recente sopralluogo da parte dei vigili del fuoco che avrebbero dichiarato il locale inagibile.

"Abbiamo fatto richiesta per l'attivazione di un tavolo di confronto con l'azienda e il comune. L'obiettivo? Avere spiegazioni chiare su quanto stia accadendo e ovviamente salvare i posti di lavoro", spiega Giovanni Tiglio, segretario provinciale della Filcams Cgil Savona.

"Speriamo di venire convocati al più presto per comprendere le motivazioni di chiusura, nonché i percorsi che l'azienda intende intraprendere per i lavoratori, si parla di una decina di posti di lavoro".

"Oltre ad incontrare i lavoratori, speriamo di ricevere un aiuto concreto da parte dell'amministrazione comunale. In questo momento di grande crisi, chiudere un punto vendita in un'area già particolarmente complicata, sarebbe un duro colpo per il rilancio del settore terziario", conclude Tiglio.