Millesimo potenzia la videosorveglianza, nuovo varco OCR in via Trento e Trieste

Il comune di Millesimo potenzia la videosorveglianza con l'installazione di nuove telecamere di sicurezza nella rotatoria "Monastero", all'inizio di via Trento e Trieste provenendo da Cengio.

"Si tratta strumenti di nuova generazione in una zona ad alta densità abitativa che ad oggi risultava sprovvista di questi strumenti - spiega Roberto Scarzella, assessore alla Sicurezza e Polizia Locale - Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare a termine questo intervento di sicurezza urbana necessario e atteso dai residenti della zona di via Trento e Trieste, via Moneta, località Monastero e località Piangiaschi. In particolare l’installazione del secondo varco OCR, dopo quello presente nella zona dello svincolo autostradale, permetterà di individuare chi sul territorio del nostro comune viaggia sprovvisto di assicurazione e revisione in corso si validità. Oltretutto questo tipo di strumentazione risulta molto efficace anche per eventuali indagini di polizia giudiziaria svolte dalle forze dell’ordine".

"Prosegue il progetto di sicurezza nella viabilità di Millesimo con la messa in opera, nella nuova rotatoria 'Monastero', dove è posizionata una telecamera OCR che insieme ad altre tre ad alta definizione aumenta il sistema di sorveglianza di tutti gli accessi stradali al nostro borgo. Nella fattispecie viene messa sotto controllo la viabilità per chi proviene da Cengio e particolare attenzione su via Trento Trieste che fino alla rotatoria "Città del Tartufo" diventerà zona 30 km/h", aggiunge il sindaco Aldo Picalli.

"Pertanto, sicurezza stradale aumentata in una zona dove era sempre stata elevata la velocità ed era carente la luminosità stradale: ora il nuovo percorso rotatorio e le nuove lampade LED in qualsiasi condizioni di luce hanno aumentato la sicurezza. Una importante operazione di miglioramento viario e di sicurezza urbana pedonale e ciclabile attesa da diversi anni: una rinnovata formula per i cittadini residenti in loco ed una rivisitata viabilità di accesso al complesso storico del 'Monastero' di Santo Stefano ed alla zona del distributore di carburanti", conclude il primo cittadino.