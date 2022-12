Statuto Tpl, rsu e sindacati: "Se non ci sarà un'interlocuzione prima del 29 dicembre confermeremo lo sciopero"

"Malgrado le dichiarazioni del Presidente Olivieri, sarebbe importante prima della sottoscrizione di uno dei contratti di servizio più importanti della Provincia di Savona, averne condiviso i contenuti definitivi con le parti sociali".

Così le rsu di Tpl e le segreterie sindacali provinciali hanno commentato l'annuncio della convocazione del consiglio provinciale previsto per il prossimo 29 dicembre nel quale come punto dell'ordine del giorno è presente l'approvazione del contratto, un'azione fondamentale per il passaggio in house dell'azienda di trasporto pubblico locale dopo l'approvazione del regolamento.

"Permangono non condivisi i contenuti del documento definitivo che verrà valutato e votato dal consiglio provinciale - spiegano - Traguardo quello del mantenimento pubblico di TPL Linea fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali savonesi in linea con le altre province liguri. I sindacati e le rsu si auspicano un confronto con la Provincia prima del voto del 29 dicembre anche per migliorare i rapporti dell ente con le parti sociali".

"In assenza di un confronto tra le organizzazioni sindacali/rsu sindacali e l'ente concedente Provincia e ritenendo il confronto sugli organi di stampa non sufficiente ad un adeguato confronto sui contenuti del provvedimento in via di approvazione confermano lo sciopero indetto il prossimo 9 gennaio scusandosi con studenti e utenza che insieme ai lavoratori pagano il disagio di questa importante vertenza" concludono.