Chiesa del Pero di Varazze, via alla demolizione: viabilità interdetta 8.30-16.45 il 28 e 29 dicembre (FOTO)

Sono iniziate questa mattina le operazioni di demolizione delle porzioni più pericolanti della vecchia chiesa della frazione del Pero di Varazze.

Dopo la ripartura della strada, la Sp542 a senso unico alternato lo scorso 23 dicembre, quindi la gru è già al lavoro per lo smantellamento dalla mattinata.

"Vista la particolarità della lavorazione, per le giornate di domani 28 Dicembre e dopodomani 29 Dicembre, la viabilità sarà interrotta con orario: 08:30 - 16:45. La viabilità sarà aperta nelle altre ore della giornata così da creare il minor disagio possibile alla cittadinanza" ha detto il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

Il tratto stradale provinciale era stato chiuso lo scorso 5 dicembre dopo il crollo di una porzione del tetto della chiesa sconsacrata della Santissima Annunziata.

La settimana scorsa era stato realizzato un ponteggio strutturale utile per il contenimento della facciata della chiesa consentendo il transito delle auto in sicurezza.

Tre le famiglie che erano state evacuate che abitano nelle case limitrofe, 7 le persone totali, per le quali il sindaco av

eva firmato un'ordinanza oltre a quella legata alla messa in sicurezza urgente. La chiesa già da anni aveva subito dei cedimenti e un gruppo di residenti aveva lanciato una raccolta firme per evitare l'abbattimento di un luogo storico. Demolizione che però non era più evitabile.