Savona, Paolo Carbone nuovo Commissario della Polizia di Stato

Ha preso servizio oggi a Savona il Commissario della Polizia di Stato Paolo Carbone: al termine di un anno di corso presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, è stato assegnato alla Questura savonese.

Poliziotto di grande esperienza, è entrato in Polizia nel 1998 come Agente, lavorando per alcuni anni al Reparto Mobile di Genova. Dopo la laurea in Scienze Politiche e successivamente in Giurisprudenza, ha partecipato al concorso da Ispettore, vincendolo e, dopo il corso, è stato assegnato alla Polizia Ferroviaria di Savona, dove è rimasto per alcuni anni.

Successivamente è stato trasferito alla Questura di Savona, dove ha lavorato per alcuni anni alla Divisione Anticrimine, accrescendo la sua esperienza e occupandosi di misure di prevenzione, in particolare di ammonimenti. Durante questo periodo ha partecipato anche al concorso da Commissario, vincendolo.

Nell'aprile scorso ha iniziato il lungo corso di formazione che lo ha portato a conseguire il master universitario di II livello della Luiss in "Organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza". Al termine del periodo formativo, pochi giorni fa, è arrivata l’assegnazione che lo ha riportato a Savona, in Questura.

"Al neo Commissario l’augurio di buon lavoro del Questore – che lo ha accolto stamattina – e di tutti i colleghi", commentano dalla Questura savonese.