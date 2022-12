L'anno nuovo profuma già di Ponti

L'Epifania tutte le feste si porta via, ma nel frattempo consegna subito un Ponte. L'agenzia Adnkronos ricorda le occasioni di mini-viaggi - per chi può - durante il 2023 e si parte proprio dal 6 gennaio, che cade di venerdì.

Ma in primavera si può anche giocare d'anticipo. Il 25 aprile è infatti di martedì, quindi con un giorno di ferie sarà possibile stare via 4 giorni. Netto e schietto il primo maggio, che cade di lunedì.

E ancora il 2 giugno arriva di venerdì. Per chi non sarà già in vacanza, Ferragosto è di martedì, quindi si potrà staccare per 4 giorni.

Complesso il primo novembre, mercoledì. Le opzioni? Si possono prendere come ferie lunedì 30 e martedì 31 ottobre, oppure giovedì 2 e venerdì 3 novembre.

L'8 dicembre è venerdì, quindi weekend lungo per chi vuole, e sempre può. Intanto, dopo un 2022 con Natale - e poi Capodanno nel 2023 - di domenica, la musica cambia. Natale e Santo Stefano saranno di lunedì e martedì.