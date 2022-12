E' mancato don Gian Paolo Pizzorno, parroco di Rocchetta Cairo per oltre 20 anni

La diocesi di Acqui è in lutto per la scomparsa di don Gian Paolo Pizzorno. Nato nel 1950 a Sassello, fu parroco per oltre 20 anni a Rocchetta Cairo (dal 1982 al 2004), nonché di Giusvalla, Piana Crixia e San Massimo.

Lasciata la frazione cairese aveva lavorato presso la curia di Acqui per poi fare ritorno nel paese di origine, dove aveva proseguito il suo percorso pastorale come collaboratore parrocchiale delle parrocchie "SS. Trinità e S. Giovanni" (Sassello) e "San Pietro Apostolo" (Urbe), nonché come cappellano presso la casa di riposo "Ospedale S. Antonio" sempre a Sassello.

I funerali saranno celebrati sabato 31 dicembre alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale della SS. Trinità a Sassello. La veglia funebre si terrà questa sera (giovedì 29) alle ore 18 nel Santuario della Madonna Pellegrina in Acqui e domani sera (venerdì 30) alle 20,30 nella chiesa dell Immacolata a Sassello.