Orco Feglino, biker fa un volo di 5 metri: al Santa Corona in codice rosso con l'elisoccorso

Brutto incidente per un biker italiano che, per cause da stabilire, ha perso il controllo della bici cadendo da un ponte nell’entroterra di Feglino, sul sentiero dell'Ingegnere.

L’uomo ha fatto un volo di cinque metri rimediando numerose contusioni vertebrali e con tutta probabilità alcune fratture. Inoltre, il biker cadendo ha picchiato la testa causandosi un trauma cranico. All’arrivo dei soccorritori (Soccorso alpino e speleologico Liguria, vigili del fuoco e Croce Verde di Finalborgo con auto medica), appariva disorientato, ma cosciente. Vista la zona impervia, il 118 ha richiesto l'intervento del Reparto volo VVF di Genova, che è intervenuto con il Drago 125.

Dopo essere stabilizzato, è stato trasportato in una zona idonea per essere recuperato dall’elisoccorso Drago. Quindi è stato trasportato in codice rosso (a causa delle sospette fratture, ma non era in pericolo di vita) all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.