Spotorno, giro di vite sul ritiro dell'indifferenziato: dal 9 gennaio stop se non conferito correttamente

Gli avvisi di circa un mese fa non hanno sortito appieno l'effetto sperato e così, dal prossimo lunedì 9 gennaio, a Spotorno ecco un giro di vite: il residuo secco non verrà ritirato durante il consueto appuntamento in modalità "porta a porta" se non sarà stato conferito in modo conforme, ossia negli appositi sacchetti contrassegnati a seconda dell'utente e negli orari stabiliti, ossia la domenica sera dalle 20 alle 24 nelle immediate pertinenze dell'abitazione o accanto al bidone condominiale, dove previsto.

Lo scorso 9 dicembre l'assessore all'Ambiente Marina Peluffo aveva condiviso un avviso a tutta l'utenza nella zona a monte della circonvallazione, dove appunto il ritiro della spazzatura avviene a domicilio, ricordando come i rifiuti dovessero essere conferiti "esclusivamente nei sacchi grigi completi di tag, consegnati dal Comune con dotazione annuale" con all'interno "unicamente i rifiuti non riciclabili".

"Il ritiro non verrà assicurato a norma dell'art.24 comma 4 del regolamento - ricorda l'assessore Peluffo - qualora venga riscontrata la presenza di materiale non conforme all'interno del sacco, oppure qualora i rifiuti siano collocati in sacchi diversi da quelli previsti. Gli utenti saranno avvertiti tramite un avviso sul sacco non conforme non ritirato e, successivamente a un secondo avviso, il conferimento non corretto verrà segnalato alla Polizia municipale che interverrà per emettere il verbale con la relativa sanzione amministrativa".

"Nel tempo si è cementata purtroppo l'abitudine a conferire in sacchetti non idonei o in quantitativi non consentiti anche maggiori di quelli consentiti, gettando la spazzatura in sacchetti senza tag - aggiunge il sindaco Mattia Fiorini - Sia il numero di sacchetti in dotazione che la loro dimensione sono studiati per far sì che le persone siano invogliate a produrre poco indifferenziato e conferirlo correttamente".

"Se passa il messaggio che c'è il 'liberi tutti' sulla raccolta differenziata allora, a cominciare dai più pigri in poi, il rischio è che nessuno la faccia più" chiosano il sindaco Fiorini e la sua vice Peluffo.