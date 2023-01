350 kg di cocaina in un B&B di Celle: i 4 albanesi arrestati fanno scena muta

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quattro albanesi arrestati dalla guardia di finanza per il ritrovamento di 353 kg di cocaina in una stanza di un B&B di Celle Ligure nei giorni scorsi.

In Tribunale a Savona davanti al Pm Massimiliano Bolla e al giudice per le indagini preliminari Laura De Dominicis, che ha convalidato l'arresto, hanno fatto scena muta e quest'ultima si è riservata di decidere sulla misura cautelare.

I quattro, difesi dagli avvocati Mario Iavicoli e Alessandro Cecon, avrebbero infatti affittato una stanza nel bed and breakfast cellese e le fiamme gialle di Bari coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia sono intervenuti con un blitz e li avrebbero fermati.

Non si conoscono ancora i contorni della vicenda in quanto è massimo il riserbo degli inquirenti sulle indagini. Il titolare dell'attività sarebbe risultato totalmente estraneo ai fatti.