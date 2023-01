Val Bormida, due codici rossi con decessi in poche ore: "Impegno per Carcare" chiede un Consiglio comunale straordinario con tutti i consiglieri comunali valligiani

Richiesta urgente da parte del gruppo consiliare "Impegno per Carcare" a seguito di quanto accaduto questa mattina a Carcare e Cairo Montenotte " dove - spiegano dalla minoranza carcarese - sono decedute due persone per arresto cardiaco ".

" La Croce Bianca di Carcare ha atteso per oltre 40 minuti l'automedica arrivata da Pietra Ligure mentre tutte le altre 'Sierra' erano impegnate - affermano da 'Impegno per Carcare' - continuiamo a sollevare oggettive questioni rispetto al malfunzionamento della sanità in Val Bormida ".

"Il nostro gruppo consiliare con la presente - continua la richiesta rivolta al sindaco di Carcare Christian De Vecchi e firmata da Rodolfo Mirri, Alessio Morrone e Daniela Lagasio - chiede a Lei di farsi promotore insieme a tutto il nostro Consiglio comunale per proporre a tutti gli altri suoi colleghi sindaci di tutta la Val Bormida un Consiglio comunale straordinario monotematico urgente con tutti i consiglieri comunali di tutti i Comuni valbormidesi per accendere, per l'ennesima volta, i riflettori su quanto accaduto oggi e su quello che non vorremmo mai che accadesse in futuro".