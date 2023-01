Val Bormida, due codici rossi con decessi in poche ore. ll Pd: "Automediche tutte occupate, 40 minuti per l'intervento di un secondo mezzo"

"Nella giornata di oggi, in Val Bormida e nello specifico a Carcare, è accaduto quello che nessuno aupicava potesse accadere mai e che ha sconvolto un intera comunità. E nel rispetto della drammaticità del fatto voglio porgere la nostra vicinanza alle famiglie dei cittadini valbomidesi deceduti. La drammatica coincidenza di due codici rossi gravi, contemporaneamente in Val Bormida, drammatica ma purtroppo prevedibile, ha fatto sì che tutte le automediche del territorio provinciale fossero impegnate contemporaneamente in diversi interventi. La Croce Bianca di Carcare ha dovuto attendere ben 40 minuti prima che intervenisse l'automedica da Pietra Ligure, in quanto tutte le altre Sierra erano impegnate". Così Simone Ziglioli, coordinatore del Partito Democratico in Val Bormida.

"In un territorio come quello valbormidese ecco perchè, come ormai sosteniamo da tempo, è necessario un pronto soccorso o almeno un punto di primo intervento attrezzato alla gestione delle emergenze - continua Ziglioli - Ma le risposte date dalla Giunta Regionale parlano di una sanità funzionale e di una serie di servizi adeguati al territorio basati su ragionamenti statistici. Nientemeno, nel consiglio Regionale svoltosi il 21 dicembre scorso, è stato respinto da tutta la maggiornza l'ordine del giorno, proposto dal consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, anche con i voti contrari dei consiglieri di maggioranza del territorio, che chiedeva l'attivazione di una seconda automedica in Val Bormida. La motivazione del no alla seconda automedica, da parte della giunta Toti, è stata un analisi basata su alcuni parametri che rilevano i costi-benefici. Ecco ci chiediamo, purtroppo ormai da troppo tempo, se la possibilitò di salvare una vita umana possa dipendere da dei parametri statistici".

"E' necessario che la Giunta Toti, e tutti gli amministratori valbormidesi, anche quelli che hanno respinto le richieste di alcuni gruppi consiliari riguardo queste tematiche, prendano atto della situazione di criticità che grava su tutti i cittadini valbormidesi che non possono avere garantite cure adeguate che sono un diritto universale di ogni cittadino senza distinzione" conclude il coordinatore dem valbormidese.

"Esprimo cordoglio e massima vicinanza alle famiglie dei cittadini deceduti quest'oggi e a tutta la comunità della Val Bormida - dichiara il consigliere regionale dem Roberto Arboscello - Nel rispetto della tragicità di quanto accaduto, sarà mia cura appurare nelle sedi opportune la veridicità e le drammatiche circostanze che hanno portato ad un'attesa di ben 40 minuti prima che intervenisse un'automedica da Pietra Ligure, in quanto tutte le altre a disposizione non risultavano disponibili".