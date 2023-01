Val Bormida, due codici rossi con decessi in poche ore. Il direttore del 118: "Soccorsi tempestivi, situazione molto grave e compromessa sin dal suo esordio"

Dopo quanto dichiarato dal gruppo di minoranza cairese "+ Cairo", dal consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello e dal coordinatore dem valbormidese Simone Ziglioli sui soccorsi effettuati questa mattina in Val Bormida, l’Asl 2 attraverso il direttore del 118, il dottor Danilo Cimolato, interviene per chiarire le dinamiche dell’accaduto:

“Stamattina sono stati chiamati i soccorsi per un uomo di 88 anni con perdita di coscienza improvvisa - spiega il dottor Cimolato - in questo caso è intervenuta Sierra 4, l’ambulanza che è arrivata sul posto alle 10.55. dopo i primi interventi di soccorso è ripartita alle 11.06 per incontrarsi con l’automedica al casello di Savona alle 11.17. Poco prima, un altro mezzo di soccorso, Sierra 3 era intervenuta a Cairo per trattare una donna 60 enne con sintomi da un probabile shock anafilattico e conseguente arresto cardiaco. In entrambi i casi i soccorsi sono stati tempestivi, il personale si è adoperato tutto il possibile per salvare il paziente, purtroppo la situazione era molto grave e compromessa sin dal suo esordio”,

“E' stata una mattinata piuttosto intensa per il nostro servizio: praticamente negli stessi momenti l’automedica di Savona era impegnata per il trasporto di un paziente in codice rosso verso Pietra Ligure, l'elisoccorso Grifo stava trasportando un paziente verso Genova e 'Drago' era intervenuto sulle alture di Finale per il biker trasportato al S.Corona di Pietra Ligure: sono giornate come queste che si rivela quanto mai importante il nostro lavoro e la nostra presenza sul territorio. L’impegno di tutti gli operatori e i professionisti coinvolti è sempre massimo” ha infine concluso direttore del 118.