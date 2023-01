Giornata della bandiera italiana, Morchio (consigliere Cisano): "Vengano omaggiati i neodiciotenni del paese con un 'kit tricolore'"

"La giornata della bandiera Italiana, oggi 7 gennaio, ricorrenza istituita nel 1996 con la legge 671, mi offre l’occasione per lanciare l’idea di omaggiare i neodiciottenni del paese con un “kit tricolore” composto da una copia dalla Costituzione ed una bandiera dell’ Italia".

A pensare a questa iniziativa il consigliere comunale di Cisano sul Neva Agostino Morchio.

"Due simboli importanti da donare in un momento celebrativo come testimonianza del significativo passaggio che i ragazzi compiono diventando maggiorenni. Un piccolo grande gesto per dimostrare loro che la raggiunta maggiore età, attraverso l’acquisizione del diritto di voto rappresenta la possibilità di poter partecipare attivamente e in maniera diretta, con le loro idee ed impegno al miglioramento e alla crescita della nostra comunità locale e nazionale. Come affermato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo ultimo discorso di fine anno la Repubblica vive della partecipazione di tutti" prosegue Morchio.

"Diventare adulti e cominciare ad esercitare le responsabilità è quindi un motivo di festa che trasmette fierezza ed orgoglio per poter essere utili contribuendo al bene degli altri rendendo migliore la realtà in cui si è inseriti. Diventare adulti rappresenta infatti un passaggio delicato e allo stesso tempo importante nella vita di una persona: si acquisiscono nuovi diritti e nuovi doveri, sanciti proprio dalla nostra Costituzione che a 75 anni dalla sua entrata in vigore rimane solida testimonianza di democrazia e delle libertà ieri conquistate, oggi e domani da difendere sempre" conclude il consigliere.