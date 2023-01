Savona, la Galleria del Garbasso chiusa durante le feste: i perché dei savonesi

Perché la galleria Monticello, conosciuta ai più come 'del Garbasso', durante le festività natalizie è rimasta chiusa? Questa è un po' la domanda che si sono chiesti nelle ultime tre settimane i savonesi.

Lo scorso 16 dicembre ha riaperto dopo anni per soli due giorni il collegamento tra via Paleocapa e via Famagosta del tunnel che durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1942 era stato utilizzato come rifugio antiaereo per proteggersi dai bombardamenti e i cittadini si sono domandati la motivazione di questa scelta così "light" da parte dell'amministrazione.

Quella sera era stata inaugurata l'opera pubblica MILK di Silvia Celeste Calcagno, un intervento artistico che anche in quel caso aveva creato più di una discussione.

Stupisce però, che nel periodo delle feste non sia stata presa l'iniziativa di far continuare a vivere il percorso. Sicuramente non per la mancanza di sicurezza sennò non avrebbe potuto riaprire neanche per quei due giorni. Assenza di persone che potevano gestire l'apertura e la chiusura mattutina/notturna o forse "preoccupazione" per atti vandalici o stazionamento da parte dei senzatetto? Molto probabile.

Per il bando per i beni comuni, in comune a Savona erano giunti 32 progetti e tre proprio per la galleria con al centro il mondo del volontariato e del commercio.

Un gruppo di negozianti e due associazioni tra cui Auser e Arci, avrebbero previsto all'interno eventi ed iniziative culturali con al centro anche la lettura e la fotografia.

Sarà la volta buona?