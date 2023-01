"Dialoghi", quattro scultrici ceramiste ad Albissola: sabato 14 gennaio l'inaugurazione

Il Circolo degli Artisti di Albissola Marina dal 14 al 29 gennaio ospiterà la mostra Dialoghi — una collettiva che riunisce le opere di quattro scultrici ceramiste: Franca Lavagna, Antonella Mangiore, Letizia Nicolini e Donatella Pecoraro allieve del corso di modellato tenuto dal Maestro italo-argentino Alberto Toby presso la Scuola di Ceramica Comunale di Albisola Superiore.

Le scultrici, durante i momenti di laboratorio e sperimentazione alla Scuola di Ceramica, sono partite da una riflessione intorno all’arte africana per poi sviluppare la propria idea personale del fare ceramica dirigendo la propria ricerca in autonomia verso soggetti e temi diversi: dalle delicate figure femminili di Donatella Pecoraro alle emozioni impresse sulla terracotta da Antonella Mangiore passando per il mondo fantastico di René Magritte a cui si è ispirata Franca Lavagna e terminando con una riflessione sull’attualità di Letizia Nicolini in “24 febbraio 2022”.

Attraverso il percorso espositivo le opere di queste quattro abili scultrici condurranno il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’esotico e del primitivo.

Un itinerario alla scoperta dell’altro in cui rimane centrale l’idea di dialogo tra culture, popoli e tradizioni.

La mostra, a cura di Paola Gargiulo, inaugurerà sabato 14 gennaio alle ore 17.00 e sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00.