Il vento sferza la riviera, alberi e finestre pericolanti: a Borgio Verezzi una pianta crolla su un'auto

Mattinata impegnata per i Vigili del fuoco del savonese, impegnati per diversi interventi, molti dei quali, causati dal vento che nella nottata e alle prime ore dell'alba ha sferzato il territorio provinciale in particolare sulla costa.

Gli interventi hanno spaziato dalla messa in sicurezza di finestre pericolanti, ad esempio nell'albenganese, ma anche di numerose alberature, con due casi maggiormente significativi.

Il primo a Borgio Verezzi, tra via IV Novembre e viale Cristoforo Colombo, dove intorno alle 8 un albero ha ceduto danneggiando, seppure in maniera pare non grave, un'autovettura parcheggiata senza colpire alcun passante.

Una palma è stata poi soggetta all'azione dei pompieri intorno alle 11.45 in piazza Saffi a Savona, dove un'area di marciapiede è stata interdetta al traffico per garantire l'incolumità dei pedoni.