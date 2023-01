Alassio, iniziati i lavori di sgombero dell’ex Colombo (FOTO)

Sono iniziati i lavori di sgombero all’ex Colombo di Alassio, anche se per il titolo edilizio che darà il via alla vera trasformazione in teatro, supermercato e posteggi, bisognerà ancora attendere. Intanto, entro qualche settimana dovrebbero finire le attività di pulizia e rimozione di arredi, casse acustiche, tensostrutture, legni e quant’altro appartenesse alla vecchia sala cinematografica, ormai abbandonata da molti anni.