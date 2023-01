Premio "La Città per il Verde": Borghetto premiata per la riqualificazione del parco della Madonna degli Angeli

Verrà premiato il prossimo 24 febbraio la fiera professionale dell’orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio "Myplant & Garden" di Milano il Comune di Borghetto Santo Spirito, tra i 20 enti italiani che hanno conquistato la 23esima edizione del premio "La Città per il Verde", organizzato dalla casa editrice "Il Verde Editoriale".

Il progetto vincente è quello della riqualificazione del parco di via Madonna degli Angeli, dove è stato realizzato anche un percorso natura con attrezzature per il fitness oltre a un’area giochi per i più piccoli.

Ad annunciarlo è il sindaco Giancarlo Canepa: "Una bella soddisfazione che premia la scommessa di aver puntato sulla sistemazione di un’area comunale molto vasta situata in una zona molto bella ma periferica come Madonna degli Angeli che da anni aspettava interventi importanti di riqualificazione".

"Sulla stessa area abbiamo previsto ulteriori interventi migliorativi tra cui la realizzazione di un’area picnic con tavolini ombreggiati, stazioni di ricarica per le bici elettriche e l’aggiunta di ulteriori alberature. Abbiamo partecipato anche ad un bando specifico per finanziare l’intervento" chiosa Canepa.