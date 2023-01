Il rio Noli pronto a tornare in parte "libero": via ai lavori di rinaturalizzazione dell'alveo

Tornerà a essere esclusivamente il greto di un corso d'acqua e non più una strada destinata al passaggio di auto, moto e altri veicoli il tratto di rio Noli che collega piazza Aldo Moro e via Poggio.

Cominceranno infatti domani (lunedì 16 gennaio, ndr) gli interventi, la cui fine è stimata intorno alla metà del prossimo mese di aprile, di rinaturalizzazione dell'alveo del rio omonimo rispetto alla cittadina che attraversa con la conseguente esclusione permanente dalla viabilità cittadina del tratto di via Fiumara ad esso adiacente.

Ad essi si collegherà poi la creazione di un nuovo segmento viario, ottenuto anche con la demolizione di alcuni immobili sul lato ponente dell’alveo, che raccorderà la via con la piazza già citate.

Dalle ore 8 del giorno 16 gennaio e fino al termine dei lavori, quindi, sarà in vigore il divieto di transito in via Fiumara, nel tratto adiacente all'alveo, con doppio senso di circolazione in via Monastero (dove sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati) e nella stessa via Fiumara, nel tratto compreso tra il civico 43 e piazza Moro.