Savona: denunciati per rissa aggravata, daspo urbano per due 30enni albanesi

Il Questore di Savona, nell'ottica dell’attività di contrasto e prevenzione della mala-movida, ha emesso due provvedimenti di “Divieto di accesso alle aree urbane” (DACUR), noto anche come “daspo urbano”, nei confronti di due trentenni, pregiudicati, di origine albanese.

La misura vieterà ai due uomini di accedere o anche solo stazionare, per due anni al primo e per uno al secondo, nei pressi di una nota discoteca rivierasca. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione della pericolosità sociale dei due, denunciati per il reato di rissa aggravata, in ore notturne, presso il locale da cui sono stati interdetti.

Il DACUR (divieto d’accesso alle aree urbane) conosciuto anche come “Daspo Willy”, provvedimento emesso dal Questore, è l’ultima misura di prevenzione introdotta dal legislatore che impedisce, a chi si è reso responsabile di atti gravi, di frequentare le zone della città più affollate e della movida.

L’autore può essere allontanato per un periodo fino a due anni, non da un solo locale o pubblico esercizio, ma da un’intera area della città. Nei casi più gravi, laddove l’autore venga arrestato, il Questore - in relazione alla gravità del fatto commesso - può precludere al destinatario l’accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento dell’intera provincia.