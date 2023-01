Spotorno, schianto in A10: due persone soccorse, code nel tratto in direzione Ventimiglia

Soccorsi mobilitati poco dopo le 13 sull'autostrada A10 nel tratto all'altezza di Spotorno dove, al km 51+700 in direzione Francia, due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Due le persone che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori, giunti sul posto con due ambulanze della Croce Bianca di Finale, una squadra dei Vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale dell'Autofiori.

Per permettere i soccorsi il traffico è stato inizialmente bloccato con la creazione di code. Le due persone soccorse sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure entrambe in codice giallo.

La circolazione in A10 è poi ripresa con doppio senso di marcia.