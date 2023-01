Alassio celebra San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani (FOTO)

Anche quest’anno, come da tradizione, il patrono dei Vigili Urbani San Sebastiano è stato celebrato dalla Polizia Locale di Alassio con una messa solenne celebrata dal parroco don Gabriele Corini in Sant'Ambrogio. Presenti le autorità civili e dell’ordine pubblico della zona.

A fine cerimonia, il comandante del corpo dei Vigili Urbani di Alassio Francesco Parrella ha brevemente fornito agli intervenuti i dati dell’attività svolta, soffermandosi in particolar modo ad onorare la presenza degli emeriti comandanti, in particolar modo Tindaro Taranto, anch’egli presente, che svolse la sua mansione per ben 34 anni, dal 1963 al 1997, fornendo la sua preziosa esperienza ai suoi successori.

Nel corso della mattinata, è stata premiata l’ispettrice Melissa Dall'Oco per un suo tempestivo intervento del luglio scorso che salvò la vita a persone coinvolte in un sinistro stradale. Infine, una sorpresa: una nuova vigilessa, Alessandra Di Gangi, bravissima soprano nella sua vita privata, ha cantato a fine cerimonia l'inno dei Vigili di Alassio, assieme all'autore Maestro Giovanni Puerari.