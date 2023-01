Sanità, Arboscello (Pd) contesta Gratarola: “La seconda automedica in Val Bormida serve sempre”

”Bene l’annuncio dell’assessore Gratarola di una seconda automedica in Val Bormida in caso di allerta rossa o di blocco autostradale, ma si tratta di un servizio aggiuntivo parziale e insufficiente, su cui chiederemo conferma. Per la sua conformazione orografica e per la vastità del territorio, la Val Bormida ha fortemente bisogno di una seconda automedica come richiesto a più riprese da un intero territorio. Gli ultimi eventi tragici del 5 gennaio quando sono morte due persone soccorse dal 118 in codice rosso, ne confermano l’urgenza. La giunta però si è sempre rifiutata di attivarla appellandosi al rapporto costi-benefici: contestiamo fermamente questa posizione, perché sosteniamo che quando si parla di emergenza urgenza non sia possibile fare scelte solo in base alla mera e fredda analisi dei dati; in questo modo la politica abdica al suo ruolo e si piega solo alle scelte dei tecnici, che sono importanti, ma non possono avere la sensibilità e la conoscenza del territorio su cui ricadono. Su un territorio che ha perso prima l’ospedale, poi il pronto soccorso e ora può contare su un Punto di Primo intervento aperto solo 12 ore al giorno il binomio costi benefici non può esistere, perché se in un anno si salva anche solo una vita, grazie a un servizio in più, ne è valsa la pena”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la risposta in aula alla sua interrogazione su una seconda automedica in Val Bormida.