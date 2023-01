Savona, controlli della Polizia di Stato: quattro denunce e tre segnalazioni

Quattro persone denunciate: questo il bilancio del servizio straordinario realizzato dalla Polizia di Stato ieri pomeriggio a Savona, con la partecipazione da parte dei poliziotti delle Volanti, della Squadra Mobile, della Polizia Amministrativa e del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova. L'operazione rientra nell'ambito del costante potenziamento dei servizi di prevenzione, fortemente voluto dal Questore di Savona.

Il servizio ha interessato varie zone della città, tra cui piazza Maestri dell’Artigianato, piazza del Popolo, piazza delle Nazioni, via delle Trincee, la Darsena e via Trilussa, dove sono stati realizzati diversi posti di controllo.

In particolare, nella zona di piazza del Popolo, un ventiseienne di origine nigeriana è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish suddiviso in dosi, motivo per il quale è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Tre persone di origine straniera, controllate anch’esse nella stessa zona centrale, sono state denunciate perché non in regola con la normativa sull’immigrazione.

Altri tre cittadini, trovati in possesso di modiche quantità di hashish, sono stati segnalati alla Prefettura, quali assuntori di stupefacenti.

Il controllo ad una sala giochi del centro ha permesso di accertare l’utilizzo degli apparecchi in violazione dell’ordinanza comunale sugli orari consentiti.