Corso Italia pedonale a Savona, i Giovani Dem: "Diffidenza comprensibile, ma va chiarita non assecondata"

Se sui social la discussione si è accesa, con alcuni addirittura mobilitatisi con una petizione online, il percorso di pedonalizzazione del centro cittadino avviato dall'attuale Giunta cittadina ha però trovato campo per il dibattito soprattutto tra i banchi di Palazzo Sisto.

A intervenire per ultimi, in ordine di tempo, sono stati i Giovani Dem, la sezione giovanile del Partito Democratico: "L’opposizione a Savona cerca in tutti i modi di infangare un grande progetto ambizioso di pedonalizzazione e valorizzazione della città - scrivono - vorremmo ricordare all’opposizione che questo è un argomento su cui la città è ferma da anni e che il programma dell’Amministrazione Russo ha affrontato delineando un progetto di ampio respiro e che abbiamo più volte illustrato in campagna elettorale, a testimonianza della continuità di quanto detto prima e dopo le elezioni".

"Abbiamo iniziato prima con lo studio ad ampio raggio, abbiamo chiesto all’Università di monitorare i flussi di traffico e l’università ha confermato che lo spostamento del traffico è sostenibile per le altre strade della nostra città, lo stesso vale per i parcheggi, effettuando un calcolo preciso dei posti auto: bianchi, a pagamento e dei posti moto, infine con la partecipazione di cinque incontri con residenti e commercianti, in cui ci siamo confrontati, ma anche coinvolgendo le scuole per la riqualificazione delle strade e delle associazioni per l’attivazione del pedibus" ricordano.

"È comprensibile avere timore a non adeguarsi a questi cambiamenti, in questo senso le pedonalizzazioni descrivono una città che si rende conto che deve ripartire ma ha timore a farlo - aggiungono i giovani del Pd - Siccome la diffidenza è un sentimento comprensibile, essa ha bisogno di una risposta, che però non può essere quella di tornare indietro per assecondare i timori, come sta facendo l’opposizione, ma deve essere l’accompagnamento al cambiamento, cioè dire ai savonesi che l’amministrazione ha un progetto chiaro ed è convinta della strada da percorrere e che è pronta ad affrontare insieme eventuali problematiche" concludono.