Savona, ufficiale lo stop alle auto in Corso Italia. Sindaco Russo: "Ci aiuterà a vivere più pienamente la città" (FOTO e VIDEO)

Da questa mattina, dopo la chiusura di ieri per il mercato del lunedì, Corso Italia a Savona è ufficialmente tutta pedonalizzata.

Gli operai sono al lavoro per la rimozione delle strisce orizzontali, campeggia già il cartello "Zona traffico limitato" e lo svincolo di via Pertinace è stato transennato.

Per ovviare alla cancellazione degli stalli nella centrale via savonese sono stati modificati i parcheggi in piazza Diaz e una parte in piazza Marconi non più a pagamento ma a regolamentazione a rotazione a disco orario in cui i residenti muniti di apposito bollino potranno parcheggiare liberamente; in via Dei Mille sono stati realizzati gli stalli per i parcheggi moto nel tratto compreso tra piazza Diaz e via Poggi nel lato opposto a dove erano situati gli stalli auto; è stata chiusa la corsia di svolta da via dei Mille a via De Vegerio/Corso Italia con la creazione di parcheggi per le moto.

Per quanto riguarda gli accessi riservati in specifiche fasce orarie ai residenti e ai commercianti per il carico/scarico, la giunta ha deciso di applicare in via sperimentale gli stessi orari in vigore nell'area pedonale già esistente di corso Italia: dalle 6 alle 10 del mattino. Questa limitazione non vale per i mezzi di soccorso, di polizia, servizio disabili, veicoli con box, garage, rimesse o aree private. I proprietari di box o di posti auto privati possono fare richiesta alla polizia locale per essere autorizzati al transito in deroga.

"Non mi stanco di dire che non si perdono parcheggi, è soltanto uno spostamento. Piazza del Popolo sappiamo che il parcheggio dovrà essere riqualificato e che presenta problemi di sicurezza come ci hanno detto i citttadini e lavoreremo perché sia meglio illuminato e presidiato, ma è un polmone essenziale di parcheggi che dobbiamo sfruttare proprio perché collocato in prossimità del centro" ha detto il sindaco Marco Russo, presente questa mattina per un sopralluogo sul posto.

Nei prossimi giorni quindi, dopo Via Ratti e Corso Italia, via alla chiusura al traffico anche di via Mistrangelo (da piazza Diaz all'intersezione con la salita Schiena Coste, compresa la salita di via Rossello) e via Manzoni (da via Paleocapa all'intersezione con via Santa Maria Maggiore compresa l'area di intersezione che la via forma con piazza Sisto IV). Via quest'ultima oggetto di discussione da parte dei commercianti che da quando l'area è stata chiusa al traffico al lunedì lamentano un crollo delle vendite e che con uno stop definitivo potrebbe essere in grosse difficoltà.

"Le pedonalizzazioni sono volte a cambiare i nostri comportamenti sia negli spostamenti che nella nostra capacità di vivere gli spazi, in questo modo potranno svilupparsi attività nel modo di aggregarsi nelle vie pubbliche come accade in Piazza Sisto, in Corso Italia e accadrà anche in via Manzoni - prosegue il primo cittadino - Certo, bisognerà riqualificarle, abbiamo fatto un programma che parte a breve con le scuole e sarà poi più strutturato per migliorare la qualità di queste vie. Liberare dal traffico ci aiuterà a vivere più pienamente".

E' intenzione dell'amministrazione rimuovere anche il parcheggio di Piazza Mameli riqualificando l'area e in Piazza del Popolo a seguito di un accordo con Binario Blu (proprietaria della zona) per la realizzazione di un Palaeventi e per allargare il Letimbro mantenendo l'utilizzo come parcheggio.

"Il programma di migliorare Piazza Mameli sta dentro il progetto di riqualificazione del centro che stiamo via via attuando. Partiremo dalle zone che stiamo pedonalizzando e comprenderà anche la piazza molto prestigiosa e molto bella che vogliamo recuperare alla vita dei cittadini - conclude Marco Russo - il confronto con Binario Blu sta andando avanti per una sistemazione definitiva dell'assetto urbanistico ed edilizio del parcheggio di Piazza del Popolo. Ma nel breve dobbiamo affrontare una riqualificazione verso il lato della sicurezza rendendo più sereni i cittadini che vogliamo che parcheggino lì. Stiamo ragionando con Ata e contiamo di avere a breve novità importanti".

Le ulteriori modifiche parcheggi/viabilità:

via Manzoni nel tratto compreso tra via Verzellino e via Santa Maria Maggiore: realizzazione stalli moto nel tratto opposto al Comune e sostituzione degli attuali stalli parcheggi a pagamento con parcheggi per residenti; creazione di stalli per parcheggi destinati a persone con disabilità in sostituzione di quelli presenti nel tratto compreso tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa.

L'intervento comprende anche la creazione di due ulteriori posti disabili in via Verzellino e la realizzazione di stalli dedicati a carico scarico attualmente presenti nel tratto di via Manzoni interessato dalla modifiche: • via Garassino: sostituzione degli attuali parcheggi a pagamento in parcheggi con regolamentazione a rotazione a disco orario in cui i residenti muniti di apposito bollino potranno parcheggiare liberamente;

• via Niella/piazza Mameli: realizzazione di 4 posti per persone con disabilità in sostituzioni di quelli presenti in via Ratti e realizzazione di stalli moto in piazza Mameli in sostituzione degli stalli auto a pagamento nel tratto di viabilità compreso tra via Boselli e via N. Sauro;

• via Mistrangelo angolo via Paleocapa: modifica disposizione stalli moto e viabilità per consentire l'ingresso e uscita da salita Schienacoste; realizzazione di stalli moto all'inizio di Salita Schienacoste.