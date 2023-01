Altare, il 2 febbraio la situazione dell'ex Savam arriva in Consiglio comunale

Si terrà il 2 febbraio alle ore 10.30 al Museo dell'Arte Vetraria Altarese e in seduta straordinaria, il Consiglio comunale aperto richiesto dal gruppo di opposizione "Altare con noi insieme" e dalla consigliere indipendente Rita Scotti per parlare della situazione generale dell'ex vetreria Savam.

Come oramai noto, dopo un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco lo scorso settembre, la struttura è stata dichiarata pericolante. Questo ha causato la chiusura alla viabilità di via XVV Aprile e via Cesio, dividendo il paese in due parti.

Da qui l'ultima presa di posizione del gruppo di minoranza che aveva chiesto al sindaco Briano "soluzioni a breve termine per la riapertura al transito delle due vie pubbliche, la competenza dei costi relativi in caso di inadempimento della proprietà, l'impegno di spesa e modalità eventuali per il recupero delle somme, gli accordi con la Soprintendenza, nonché i progetti a lungo termine per lo sviluppo dell'area, in modo tale da renderla compatibile per un potenziale interesse, sostenibile dal punto di vista imprenditoriale e quindi, per un’effettiva riqualificazione"