Circa 150mila euro nel Distretto Sociosanitario Finalese: approvati i progetti contro marginalità ed esclusione sociale

Beneficerà di 149mila e 500 euro di fondi ministeriali attraverso il programma "PON Inclusione" il Distretto Sociosanitario 5 del Finalese per contrastare marginalità ed esclusione sociale.

Lo ha stabilito nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha approvato il progetto presentato in forma associata, proprio attraverso il distretto, dai 16 comuni del medio ponente savonese volto a incentivare e creare nuovi servizi in favore della popolazione in condizioni di estrema povertà e disagio.

I servizi, che hanno preso il via l'1 gennaio e si protrarranno fino al 31 dicembre, sono quelli redatti con gli enti del Terzo Settore che hanno aderito alla manifestazione di interesse indetta nel 2022 (Fondazione l'Ancora Onlus, Fondazione Diocesana Comunità Servizi Onlus, Cooperativa Sociale Agorà) saranno rivolti a tutti i residenti dei comuni del distretto (Finale, Balestrino, Boissano, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure , Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo e Vezzi Portio) anche per il tramite dei servizi sociali territoriali.

"Si auspica che questo progetto di natura sperimentale possa rappresentare una concreta risorsa a cui fare riferimento per il contrasto all'estrema povertà e quindi per la promozione della tutela e del benessere di ogni persona sul nostro territorio" affermano dal distretto sociosanitario.

Il Pronto Intervento Sociale è stato pensato per far fronte ai bisogni a cui è necessario fornire una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato.

Durante l'orario ed i giorni di chiusura degli uffici dei Servizi Sociali territoriali è disponibile un numero di centralino dedicato (010.8933110) attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 8 mentre il martedì ed il giovedì dalle 18 alle 8, mentre sabato, domenica e festivi sarà attivo 24 ore su 24. E' inoltre istituito un centro di accoglienza temporanea che garantisce assistenza fino ad un massimo di 72 ore.

L'accesso alla Residenza Anagrafica e al Fermo Posta è avviato tramite il Centro Servizi centralizzato di Finale in via Brunenghi 12 con accesso libero lunedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 17, venerdì dalle 10 alle 12. Il riferimento telefonico è 019.2217436.

È altresì istituito un ulteriore sportello, attivo su appuntamento il lunedì dalle 14 alle 18 ed il martedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Il servizio è fruibile a Finale in Salita del Grillo 1 previo contatto telefonico con funzione di orientamento ai servizi socio-assistenziali e sanitari e di accompagnamento/supporto giuridico/legale, volti alla conoscenza ed all'accesso "concreto" ai principali diritti previdenziali in capo prevalentemente all'INPS.

"Si tratta di un'attività di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica per le persone senza dimora e in condizioni di emergenza grazie anche all'attivazione di un servizio di fermo posta con casella di posta elettronica" spiegano dal distretto.

Vi sono poi altri servizi volti al contrasto della povertà messi in campo dal Centro Servizi per il contrasto alla povertà. Si tratta del Segretariato Sociale attraverso un front-office e un back-office con funzioni di presa in carico e/o indirizzo al servizio sociale professionale o ai servizi specialistici, consulenza amministrativa e legale, orientamento al lavoro, servizio di mediazione linguistica e culturale, limitata accoglienza notturna.

E' stato attivato anche un Emporio Sociale per la distribuzione di beni essenziali quali viveri e indumenti accessibile su appuntamento lunedì, martedì e giovedì dalle 14 alle 17 a Finale sempre in Salita del Grillo 1.

E' progettata inoltre un'esperienza di collocazione abitativa temporanea, denominata Housing First, dedicata a persone in particolare stato di disagio, volta a sostenere la presa in carico e l'accompagnamento personalizzato dei soggetti accolti, promuovendo il coinvolgimento del territorio e contenendo i costi dell'accoglienza temporanea.