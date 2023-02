Albissola, partiti i lavori di sistemazione idraulica del torrente Sansobbia: fine lavori entro giugno (FOTO E VIDEO)

In questi giorni il comune di Albissola Marina ha provveduto alla consegna dei lavori e all’inizio della sistemazione idraulica del tratto terminale dell’alveo del torrente Sansobbia.

La ditta appaltatrice dei lavori ha già iniziato la fase di accantieramento e la predisposizione delle aree interessate dall’intervento compreso l'inizio delle prime lavorazioni nella giornata di oggi.

Le lavorazioni sono finalizzate alla sistemazione idraulica del tratto terminale del Sansobbia, a confine dei comuni della Albissole, con l’obiettivo di eliminare il sovralluvionamento che si è prodotto dal 1997 ad oggi e andando così a migliorare il deflusso delle acque.

L’area d’intervento, determinata dalle risorse economiche disponibili, va dal ponte dell’Aurelia, fino alla confluenza, nel torrente Sansobbia, del Rio Basco (indicativamente tra i 2 viadotti FS e autostrada).

Per la realizzazione di questo intervento di messa in sicurezza del Sansobbia e relativa mitigazione del rischio idraulico il Comune ha ottenuto un finanziamento ministeriale per un importo complessivo pari a 915.180 euro ( Decreto del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2021).

“Data la rilevanza dell’opera, un po’ tutte le articolazioni della macchina comunale hanno collaborato per l’avvio del cantiere, in particolare: Il Settore Ambiente e Territorio ha espletato l'iter per l'affidamento del relativo progetto esecutivo ad uno Studio esterno d'Ingegneria e ha sostanzialmente seguito tutto il procedimento autorizzativo presso gli Enti e Autorità competenti in merito e riguardante gli aspetti idraulici e delle operazioni di scavo e movimentazione terra previsti; Il Settore Tecnico Manutentivo-Lavori Pubblici ha invece avviato e seguito la procedura di gara per l’individuazione della ditta esecutrice, procedura di gara terminata il 17 maggio 2022, che ha aggiudicato definitivamente l’affidamento di detti lavori ad un raggruppamento temporaneo di imprese con sede a Teramoche ha offerto una percentuale di ribasso del 26,38% sull’importo a base di gara, determinando così un importo contrattuale dei lavori per complessivi 511.258,57 oltre IVA e spese progettazione" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e all'attuazione del programma Luigi Silvestro.

"A seguito dell’ottenimento di questo contributo, la Giunta Comunale con deliberazione n. 68 del 29 luglio 2021 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’esecuzione dei lavori riguardanti 'interventi di sistemazione dell’alveo e degli argini e ripristino delle sezioni idriche del Torrente Sansobbia. Il Sindaco sta lavorando per offrire anche ai Comuni eventualmente interessati, la sabbia presente in alveo e che sarà raccolta e resa disponibile per essere riutilizzata nei ripascimenti" prosegue Silvestro.

I termini di esecuzione dei lavori sono stabiliti in 140 giorni naturali e consecutivi, circa 4 mesi e mezzo, decorrenti dalla data verbale consegna lavori e pertanto la fine lavori salvo imprevisti e/o maltempo è prevista verso la fine del mese di giugno.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO:

Nello specifico, il progetto si propone lo scavo e rimozione fino ad un massimo di circa 41 mila metri cubi di materiale dall’alveo fluviale, per una estensione lineare del tratto interessato di oltre 600 metri su ambedue le sponde del torrente, potenziando la portata utile del Torrente e migliorandone di fatto il regolare deflusso delle acque. In tale tratto il corso d’acqua mette in evidenza la tendenza al sovralluvionamento ed al deposito di un’elevata quantità di sedimenti proveniente dai rami montani del bacino e movimentati nel corso delle alluvioni avvenute negli anni passati. Si tratta in sostanza di dragare in parte il corso d'acqua e di risagomare le sezioni idrauliche del torrente, rispettando i vincoli imposti dalla morfologia dei manufatti esistenti, in particolare con riferimento alla fondazione del ponte dell’Aurelia, la cui quota di testa non consente di avere mano libera; lo stesso dicasi per le tubazioni ad esempio idriche e del metano che corrono interrate lungo l’alveo.

"Da Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici e Attuazione del Programma, sono molto soddisfatto di vedere avviato questo cantiere per la messa in sicurezza del Sansobbia, che costituisce uno dei principali impegni elettorali/amministrativi di questa Amministrazione - ha spiegato Luigi Silvestro - La riprofilatura dell’alveo in corso nel tratto in argomento pemetterà di ridurre il rischio idrogeologico, ottenendo una riduzione delle quote del tratto di alveo in questione indicativamente tra alcune decine di centimetri fino anche ad oltre 1 metro a seconda della sezione di alveo, a partire dall’altezza del ponte Aurelia, per aumentare via via salendo verso monte fino all'intersezione con l'affluente Rio Basco, migliorandone sia la capacità di portata d'acqua che il relativo convogliamento e deflusso delle acque del Torrente che è il maggiore corso d'acqua che attraversa le due Albissole".