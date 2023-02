Spaccata nel Bar Monique a Savona, l'assessore Pasquali: "Le telecamere ci sono e sono funzionanti"

"Le telecamere funzionano, ce n'è una sulla facciata della scuola e girano a 360 gradi".

A dirlo è l'assessore alla sicurezza Barbara Pasquali che questa mattina insieme al sindaco Marco Russo ha fatto visita al "Nuovo Bar Monique" di via Manzoni all'angolo con via Garassino, colpito questa notte.

I ladri infatti avrebbero colpito rompendo la vetrina, rubando circa 60 euro e alcuni documenti.

Il titolare Fabrizio Monte ha lanciato l'allarme per la mancata presenza di telecamere e auspica ad un'installazione di un sistema di videosorveglianza visto che è scattata la pedonalizzazione della via.

"Il quadro delinquenziale sta mutando, Savona sta diventando una zona di crocevia, di passaggio, scendono dal treno e compiono furti - ha continuato l'assessore - I controlli comunque sia ci sono, il presidio mobile della polizia locale in Piazza del Popolo c'è sempre e ci sarà l'apertura nei pomeriggi del presidio fisso. Dobbiamo dar vita ad una sicurezza integrata, come già sta avvenendo con Prefettura e Questura, per contrastare quest'ondata che non possiamo nasconderci dietro un dito, è presente".

Questa notte inoltre è stato colpito il bar Risveglio presente in via Nizza. In questo caso i malviventi non sono riuscito a sfondare la porta d'ingresso che hanno tentato di buttare giù invano con un estintore. L'accaduto è stato denunciato alle forze dell'ordine e sarebbero in corso le operazioni di verifica delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

"Il sindaco può dire quello che vuole, ma siamo al palo con la sicurezza. Piazza del popolo, più volte sventolata in campagna elettorale è sempre più in mano a homeless e extracomunitari, le persone non si sentono sicure (e questa non è una narrazione ma la verità) la microcriminalità sta dilagando in città ed ovviamente ci rimettono i commercianti in primis - ha detto il capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza - Inutile nascondersi dietro tavoli ed agende, fare, darsi da fare, meno chiacchiere e più fatti, è passato un anno e mezzo dalla sua 'incoronazione'".