Cantiere S. Brigida, Uniti per Celle al sindaco: "Ci sono sviluppi in sede giudiziale? L'amministrazione informi i cittadini"

Un'interpellanza da presentare nel prossimo consiglio comunale chiedendo al Sindaco Caterina Mordeglia e alla Giunta di aggiornare la cittadinanza in merito ai lavori sul Rio Santa Brigida.

La minoranza di Uniti per Celle quindi vuole richiedere delucidazioni sul cantiere cellese fermo da mesi e per il quale penderebbe dopo la decisione del giudice del Tribunale di Savona Davide Atzeni (sul quale vige ancora il massimo riserbo) un ricorso al Collegio.

"Chiediamo se vi sono sviluppi in sede giudiziale che consentano la riapertura del cantiere e nel qual caso, quali sono i tempi di esecuzione dei lavori - spiega il capogruppo di minoranza Remo Zunino - Chiediamo all’Amministrazione di informare in modo trasparente e puntuale i cittadini anche per chiarire se questi lavori potranno avere ripercussioni sulla stagione turistica. Come già espresso in passato, ci rendiamo disponibili a confrontarci per valutare possibili soluzioni per la riapertura al transito pedonale del voltino di via Aicardi e ad una sistemazione del cantiere affinché, nelle more dell’ultimazione dei lavori, il medesimo risulti meno impattante alla vista".