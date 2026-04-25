Sassello, nel campo sportivo di Palo l'elisoccorso potrà atterrare e decollare anche in notturna

Gli elisoccorsi potranno atterrare anche in notturna nel campo sportivo della località Palo a Sassello.

Giovedì scorso nell'impianto della frazione sassellese è stata inaugurata la pista d'atterraggio e decollo dopo la tanto attesa omologazione.

Dal 2024 infatti era in fase di approvazione. A Sassello ne era già presente una nel campo sportivo Badano.

L’elisoccorso consente infatti di superare i limiti imposti dalla conformazione geografica e orografica della Liguria, garantendo l’arrivo rapido di équipe sanitarie specializzate e il trasferimento veloce dei pazienti verso gli ospedali più attrezzati. Il servizio è attivo su due basi operative: una a Genova, presso l’aeroporto Cristoforo Colombo, e l’altra ad Albenga, presso l’aeroporto di Villanova d’Albenga. Proprio quest’ultima, sede dell’elisoccorso denominato “Grifo”, riveste un ruolo particolarmente importante per la provincia di Savona, dove le caratteristiche del territorio rendono spesso indispensabile il supporto aereo per gestire le emergenze sanitarie.

L’elisoccorso è integrato nella rete del numero unico di emergenza 118 e collabora strettamente con medici, infermieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino e Speleologico. Questa sinergia permette di garantire risposte immediate a situazioni di elevata criticità, in particolare per patologie tempo-dipendenti come traumi gravi, arresti cardiaci o ictus.

Attualmente, nella provincia di Savona sono stati individuati 14 siti di atterraggio operativi anche di notte, distribuiti nei principali comuni dell’entroterra. Si tratta di un investimento concreto nella sicurezza della popolazione e nella capacità di risposta del sistema sanitario regionale, soprattutto nelle aree interne più difficili da raggiungere. I siti si trovano a Bardineto, Cairo Montenotte, Calizzano, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Plodio, Pontinvrea, Sassello, Stella San Giovanni e Urbe.

Le principali cause di attivazione sono state i traumi gravi (52%), seguiti da patologie cardiologiche (22%) e neurologiche, come ictus e crisi epilettiche (18%).

Oltre agli interventi primari sul luogo dell’evento, l’elisoccorso garantisce anche trasporti secondari urgenti tra ospedali, trasferendo pazienti critici in modo rapido verso le strutture dotate delle competenze specialistiche necessarie.

Integrato con ambulanze, automediche e personale sanitario di emergenza, l’elisoccorso rappresenta un valore aggiunto fondamentale. Disporre di un servizio di questo tipo significa poter contare su una risposta rapida, organizzata e qualificata, in qualsiasi condizione e in qualunque punto del territorio.