25 Aprile a Plodio, la comunità si stringe attorno ai valori della Liberazione

Plodio ha celebrato questa mattina il 25 Aprile, Festa della Liberazione, con una cerimonia che ha coinvolto istituzioni, autorità civili e militari e la cittadinanza tra Valle e Plodio Alto.

L’iniziativa, organizzata dal Comune, si è aperta alle ore 11 al Monumento degli Alpini in Valle. Presenti le autorità civili e militari, il gruppo Alpini, la Protezione Civile e numerosi cittadini.

Il momento di raccoglimento ha richiamato i valori della Resistenza e della democrazia repubblicana. Forte la partecipazione della comunità.

Il corteo si è poi spostato a Plodio Alto, presso il Monumento ai Caduti. Qui si è svolta la seconda parte della commemorazione, con la deposizione della corona e un minuto di silenzio.