Piccoli Comuni e limite assunzionale, Bozzano: “Si costituisca la figura del funzionario/vigile itinerante”

“Davanti alle enormi difficoltà che riscontrano i piccoli Comuni in ambito di carenza del personale, con un Ordine del Giorno che sarà discusso in Consiglio regionale, ho chiesto a Regione Liguria di intercedere presso il Governo per l’istituzione dei ‘funzionari e vigili urbani itineranti’”. Così il consigliere Alessandro Bozzano del consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

“Il nostro territorio è costellato da piccoli comuni, realtà che devono affrontare mille difficoltà nell’ambito della gestione del territorio, in primis la carenza di personale amministrativo dovuta al limite assunzionale cui sono soggetti – prosegue -. Per far funzionare una macchina amministrativa è infatti necessario poter contare su figure qualificate che sappiano portare avanti procedimenti e trovare soluzioni. Troppo spesso nei piccoli Comuni, mancando il funzionario di riferimento, è invece il sindaco o l’assessore competente a sottoscrivere atti gestionali, di fatto andando a confondere l’attività di indirizzo con quella gestionale e di controllo dell’ente”.

“Il problema è forse ancora più evidente in ambito di presidio e controllo del territorio, con molti piccoli Comuni che possono contare su un unico agente di polizia locale o che condividono con altri un vigile che a turno svolge il proprio ruolo con cadenza settimanale in ognuno di essi.

Per risolvere questa drammatica situazione, è indispensabile prevedere deroghe per i piccoli Comuni nei settori strategici e funzionali all’ente al fine di avere a disposizione, anche in condivisione con altri, almeno una figura specializzata per ogni settore (ragioneria e tributi, edilizia privata e lavori pubblici, servizi sociali, anagrafe e polizia urbana). Molte difficoltà potrebbero essere risolte con l’istituzione della figura dei “funzionari – vigili itineranti” i quali, in deroga al limite assunzionale, possano essere assunti dai Comuni capofila e quindi utilizzati anche per funzioni distaccate nei piccoli Comuni facenti parte del comprensorio”, conclude Bozzano.