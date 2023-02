Eliminare i difetti visivi in 8 secondi senza dolore: l'innovativa tecnica nei centri Visus del dottor Sanfelici

“Eliminare i difetti visivi in 8 secondi senza dolore oggi è possibile”. Afferma dottor Giacomo Sanfelici, medico chirurgo specialista in oculistica, che proprio in questi giorni è stato il primo in Piemonte e Liguria a utilizzare il nuovissimo laser ZEISS “VisuMax 800” presso il centro “New Vision” di Nizza.

Specialista in chirurgia oculare, esperto nella correzione dei difetti visivi con laser, opera qui da più di 15 anni: “Uno strumento straordinariamente preciso e innovativo che permette di correggere difetti visivi in soli 8 secondi. Inoltre non provoca dolore al paziente, né inestetiche rotture di capillari”.

Il VisuMax 800 è un laser a femtosecondi prodotto da ZEISS per l'utilizzo in chirurgia refrattiva. Questo laser utilizza impulsi di luce estremamente brevi per creare precisi tagli nella cornea, permettendo ai chirurghi di correggere la vista in modo sicuro e preciso. Il VisuMax 800 è considerato uno dei laser refrattivi più avanzati disponibili sul mercato e viene utilizzato in molti centri oculari di alta qualità in tutto il mondo.

La rivoluzione di questa nuova tecnologia laser, quindi non sta solo nei tempi di esecuzione del trattamento, ma anche nella delicatezza con cui avviene: l’assenza di forti pressioni sull’occhio consente di trattare anche pazienti molto sensibili o timorosi del dolore. Grazie a questa nuovissima tecnologia i dolori post-operatori, infatti, sono pressoché assenti. I risultati visivi sono rapidi ed è possibile tornare alla vita di relazione e alle attività lavorative molto presto.

“Come per tutti gli interventi, è indispensabile un’accurata valutazione pre-operatoria da parte del chirurgo - conclude il dottor Sanfelici - quindi è importante una anamnesi meticolosa seguita dagli esami strumentali presso i nostri ambulatori Visus di Pietra Ligure nel savonese o di Alba nel cuneese”.

Gli ambulatori medico-chirurgici di oculistica Visus con sede, come detto, a Pietra Ligure nella Riviera di Ponente e ad Alba, dal 1994 offrono prestazioni sanitarie di alta specialità e qualità nel campo della diagnostica e della chirurgia oculare. Per poter garantire costantemente standard di qualità elevati, l'aspetto organizzativo dell'ambulatorio VISUS è fondamentale.

“Alla base dell'accurato servizio che viene offerto ai pazienti vi è la precisa organizzazione di tutti i dettagli delle procedure diagnostiche e chirurgiche - precisa di dottor Sanfelici - l’organizzazione è il perno attorno al quale ruota l'efficienza di un ambulatorio chirurgico e trae enormi vantaggi dall'adeguata standardizzazione di tutte le procedure cui il paziente deve essere sottoposto”.

Per info è possibile contattare il numero di telefono + (39) 019.62.57.02 oppure visitare il siti internet www.visusambulatorio.com.