Incidente sulla A6, camion precipita da un viadotto poco prima del casello di Millesimo: un ferito grave al Santa Corona

Soccorsi mobilitati attorno all'ora di pranzo per un incidente stradale avvenuto sulla A6 Torino-Savona, due chilometri prima del casello di Millesimo, in direzione del capoluogo di provincia savonese.

Il sinistro, secondo quanto riferito, ha coinvolto un camion precipitato da un viadotto per cause ancora in via di accertamento. Dopa aver abbattuto il guardrail sulla destra ha fatto un volo di circa 15 metri.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco (da Cuneo e Savona con l'ausilio dell'unità cinofila), la Croce Rossa di Millesimo, la Croce Bianca di Cairo Montenotte, l'automedica, la Polstrada per i rilievi del caso e l'elicottero Grifo.

Il conducente del veicolo, pare un uomo di 40 anni di nazionalità romena, è stato trasportato in codice rosso per via aerea al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La prognosi è riservata.

Il mezzo pesante è uscito all'altezza di un cantiere. Per fortuna in quel momento, gli operai avevano abbandonato momentaneamente il posto di lavoro per andare a pranzare. La motrice e il rimorchio sono andati completamente distrutti.

Per consentire le operazioni di soccorso, nonché di messa in sicurezza, la viabilità ha subito disagi con code e rallentamenti.