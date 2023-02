Camion precipita da viadotto A6: il VIDEO dell'incidente

Drammatico l’incidente che oggi, 8 febbraio, ha lasciato tutti senza parole: un uomo è rimasto gravemente ferito in seguito all’uscita di strada dell’autotreno sul quale viaggiava in A6 Torino-Savona, nella tratta Ceva - Millesimo, precipitando nel vuoto.

L’uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe un 40enne romeno, stava procedendo in direzione del capoluogo di provincia savonese alla guida del mezzo pesante. Per cause ancora in via di accertamento da parte degli organi competenti, ha urtato le barriere di sicurezza laterali del viadotto Geve, in corrispondenza della progr. km 95+600 circa, fuoriuscendo dall’asse autostradale e compiendo un salto di circa 20 metri.

Autostrada dei Fiori in merito ha diffuso una nota nella quale spiega che “dalle immagini delle telecamere di sorveglianza interne parrebbe che il mezzo, che trasportava un container, percorrendo una curva a sinistra, avrebbe perso autonomamente il controllo rendendo instabile il carico e provocando l’innesco del ribaltamento prima del rimorchio e poi della motrice che hanno urtato le nuove barriere metalliche scavalcandole”.

“La concessionaria è prontamente intervenuta per agevolare le operazioni di soccorso, attivandosi per il ripristino delle strutture danneggiate – prosegue la nota -. Per la gestione dell’evento non si è reso necessario chiudere al traffico la tratta”.

“Il viadotto dove si è verificato l’accaduto è stato interessato nei mesi scorsi da importanti lavori di adeguamento sismico che hanno riguardato anche la posa di nuove barriere di sicurezza ad alto contenimento secondo le più stringenti normative. Attualmente sono in corso le attività di smobilizzo del cantiere che avvengono al di sotto del livello della carreggiata. Tali lavorazioni non interferiscono con il traffico veicolare”, concludono da Autostrada dei Fiori.

Nella tragedia, fortunatamente, è stata evitata la strage, perché l’autotreno, uscendo di strada, è andato a schiantarsi sopra un cantiere. Al momento dell’incidente, intorno a mezzogiorno, gli operai avevano abbandonato l’area per andare a pranzo. Nello schianto, la motrice e il rimorchio sono andati completamente distrutti, mentre l’autista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dall’elisoccorso Grifo, dopo le prime cure dei sanitari del 118, arrivati sul posto a bordo dell’automedica.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato inoltre i Vigili del fuoco (da Cuneo e Savona con l'ausilio dell'unità cinofila), la Croce Rossa di Millesimo, la Croce Bianca di Cairo Montenotte e la Polstrada per i rilievi del caso.