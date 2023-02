Lutto a Millesimo: è mancata nonna Margherita Poggio, aveva 103 anni

Margherita Poggio in occasione del 102esimo compleanno, in compagnia del sindaco Aldo Picalli e dell'assessore Alessandra Garra

Millesimo piange Margherita Poggio, vedova Lovisolo, mancata nella casa di riposo "Levratto" all'età di 103 anni. Originaria di San Marzano Oliveto, in provincia di Asti, negli anni '60 aveva preso residenza nel comune valbormidese.

"Una signora gentilissima e di cuore buono, con un particolare affetto per l'assessore Alessandra Garra - ricorda il sindaco Aldo Picalli - Si tratta di una grande perdita per la nostra comunità. Ci mancherà tantissimo questa nonnina assai cortese".

"Faceva parte dei 'nostri' amati centenari, sei in tutto, che come da tradizione, abbiamo in agenda quest'anno di andare ad omaggiare in occasione del loro compleanno".

Da giovane aveva lavorato in Libia: "Una bellissima storia d'amore - conclude il primo cittadino - Al suo ritorno in Italia, dopo parecchi anni, aveva ritrovato alla stazione il fidanzato (e futuro sposo) che aveva lasciato tempo prima quando era partita per l'Africa".

I funerali verranno celebrati giovedì 9 febbraio alle ore 15.30 nella chiesa Sacro Cuore di Calamandrana, in provincia di Asti. Il Santo Rosario invece, si terrà oggi, mercoledì 8 febbraio, alle ore 17.30 nella parrocchia "Visitazione di Maria SS" a Millesimo.