Bardineto, allontanato dalla casa coniugale continua a molestare l'ex convivente: 40enne arrestato dai carabinieri

Non è stata sufficiente l’applicazione della misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa coniugale ad un quarantenne di Albenga, che nonostante le imposizioni impartitegli dall’Autorità Giudiziaria, a seguito di precedenti episodi di violenza fisica a carico dell’ex compagna, ha continuato comunque con comportamenti molesti nei confronti della donna, tempestandola di videochiamate, inviandogli minacciosi messaggi notturni ed infinite telefonate e squilli.

Qualche giorno fa, in preda all’ennesimo scatto d’ira, alla guida di un veicolo con targa contraffatta, nonostante sia sprovvisto della patente di guida perché già revocata da tempo e per giunta trovato in possesso di sostanza stupefacente, l’uomo si è presentato presso l’abitazione della vittima a Bardineto, sferrando calci e pugni alla porta d’ingresso, urlando minacce nei confronti della donna per convincerla a ritirare la denuncia e tornare a convivere assieme a lui.

Solo il repentino e risolutivo intervento di una pattuglia di carabinieri di Calizzano ha scongiurato che il comportamento molesto dell’uomo evolvesse in vera e propria violenza nei confronti della vittima.

Grazie alla precedente denuncia ed alla reiterazione dei comportamenti illeciti, ieri il G.I.P. del Tribunale di Savona ha emesso in via d’urgenza a carico dell’uomo la misura cautelare in carcere. L’uomo rintracciato dai militari della Stazione Carabinieri di Calizzano in Albenga e stato condotto in carcere a Imperia.

"L’operazione odierna conferma l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere i reati ai danni delle donne o delle fasce più deboli, specie quelli più subdoli, poiché consumati all’interno delle pareti domestiche. Si invitano tutte le persone che si trovano coinvolte in queste situazioni, o ne siano a conoscenza, a contattare un Comando dell’Arma o a non esitare a chiamare il '112'. L’Arma è sempre pronta ad aiutarvi", spiegano i carabinieri.

Il procedimento è nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.