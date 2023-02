No alla violenza sulle donne, a Sanremo il premio CoReCom “Giovani, Web e Musica” alla cantante Mara Sattei per "Duemilaminuti"

Oggi il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei e il presidente di CoReCom Liguria Vinicio Tofi hanno incontrato la cantante Mara Sattei a cui è stato conferito il premio CoReCom “Giovani, Web e Musica” per il suo impegno nel sensibilizzare il pubblico del Festival di Sanremo contro la violenza sulle donne.

Il riconoscimento rientra fra le iniziative CoReCom per il settore “Giovani, web e Musica”. La giovane interprete con la canzone “Duemilaminuti”, scritta da Damiano David dei Maneskin, è stata ritenuta uno stimolo convincente per riaffermare la parità dei diritti fra uomini e donne nelle relazioni sentimentali come nei rapporti familiari.

Il presidente Medusei, inoltre, ha consegnato a Mara Sattei anche una coppa simbolo dell’Assemblea legislativa.

«E’ doveroso da parte delle Istituzioni – spiega il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei – esplorare canali, come la musica, per promuovere soprattutto fra i giovani la cultura del rispetto della persona e l’attenzione ai diritti, in particolare, dei più fragili: i bambini, gli anziani, le donne. La scelta di CoReCom Liguria di premiare Mara Sattei - aggiunge – va in questa direzione perché spesso sono proprio i più giovani, e non penso solo alla violenza sulle donne ma anche al cyber bullismo e alla pedopornografia, le vittime e anche gli autori di nuove forme di violenza. Le Istituzioni – aggiunge - hanno il compito di prevenire e contrastare questi fenomeni, ma spetta ai nostri ragazzi essere i primi protagonisti di una battaglia etica e culturale contro la violenza e per il rispetto della persona».

«Dopo il cyber bullismo – spiega il presidente del CoReCom Vinicio Tofi – quest’anno il Comitato ha individuato in questo tema una delle maggiori e drammatiche emergenze sociali e culturali nel nostro Paese e siamo convinti che solo una attenta informazione e formazione dei giovani possa educare al rispetto della donna e dei suoi diritti. E la musica - ha aggiunto – soprattutto in un contesto di grande rilevanza come il Festival di Sanremo, può essere sicuramente un ottimo veicolo educativo».

Il presidente Tofi sottolinea, anche rispetto alla tutela della donna, il ruolo svolto dal Comitato per un uso corretto del web: «Le categorie fragili, e quindi anche le donne, potenziali vittime di violenza, possano riconoscere, come i minori e i bullizzati, i pericoli che si possono celare nel web, che è uno dei veicoli importanti attraverso il quale si possono perpetrare violenze ed abusi».