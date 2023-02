Andorese: da Egea Ambiente la Carta della Qualità del servizio di raccolta rifiuti

Trentun pagine fitte fitte che contengono le “buone pratiche” di Egea Ambiente S.r.l., in qualità di soggetto erogatore di servizio di pubblica utilità. E’ la “Carta della qualità” del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero il documento attraverso il quale l’azienda sancisce il proprio impegno ad assicurare ai cittadini-utenti un determinato livello di qualità delle prestazioni erogate, in modo da garantire la chiarezza del rapporto e il miglioramento continuo della qualità del servizio.

La Carta della qualità è stata appena pubblicata dal Comune di Diano Marina. In particolare individua i principi fondamentali cui deve attenersi il gestore nella gestione del servizio rifiuti urbani; ma individua anche gli standard di qualità del servizio che il gestore si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività.

La stessa “Carta della qualità” definisce il rapporto tra il gestore e gli utenti per quanto riguarda i diritti di partecipazione ed informazione di questi; ma definisce anche le procedure di reclamo attivabili da parte degli utenti stessi.

“La Carta deve intendersi integrativa di una serie di documenti con particolare riferimento agli aspetti quali-quantitativi dei servizi, compresi gli standard di qualità che il gestore si impegna a rispettare a cominciare dal contratto di servizio stipulato tra il Bacino golfo dianese e andorese ed il gestore”, si legge nella documentazione che precisa l’importanza del capitolato del servizio di gestione rifiuti in cui sono indicate le modalità operative del gestore, gli standard di servizio, le modalità di controllo e ogni altro aspetto per il quale la convenzione rimandi al disciplinare tecnico stesso.

Si possono anche leggere le schede tecniche del servizio di gestione rifiuti dove sono stabilite le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuoverne il recupero.